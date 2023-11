Ricardo Montaner le dice adiós a los escenarios

Ricardo Montaner anunció su retiro indefinido de los escenarios, tras 30 años en activo.

Durante su concierto en Costa Rica, Montaner, de 66 años, dijo que el motivo de su descanso es para dedicarse a su familia, específicamente a sus nietos.

“Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietitos, a verlos crecer y a no perderme de nada…”, dijo el cantante.

El intérprete de “La Gloria de Dios” no especificó cuánto tiempo permanecerá ausente, pues únicamente dijo a sus fans “No sé cuándo volveré”.

Ricardo Montaner concluyó su gira ‘Te Echaré de Menos’ en el Anfiteatro Coca-Cola, de Costa Rica, ante 10 mil fans.