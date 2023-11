Hannah Storm nos habla sobre "Tuck Me In" & "Dry These Tears" en "El Brunch"

Hannah Storm está en “El Brunch” para contarnos sobre el lanzamiento de sus dos sencillos, "Tuck Me In" y "Dry These Tears".

“Tuck Me In" y "Dry These Tears" son dos canciones muy diferentes... "Dry These Tears" es más una canción de banda, mientras que "Tuck Me In" es un solo acompañado del piano.

Cuando Hannah Storm se mudó a su nueva ciudad natal de Bergen, Noruega, en 2021, rápidamente se convirtió en parte de la vibrante escena musical de la ciudad. Después de trabajar con productores y compositores como Matias Tellez (Girl in Red) y Askjell (Sigrid, AURORA), finalmente lanzó una serie de sencillos y EPs, además de actuar en los festivales más grandes de Noruega y como telonera de AURORA en varias ocasiones.

El talento de Hannah para la composición y su voz son indiscutibles tanto para los críticos como para el público, y su nombre se menciona con frecuencia cuando la prensa y la industria musical hablan de artistas a los que hay que prestar atención en el futuro.