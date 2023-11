Natalia Lafourcade la rompe en los Latin Grammy

La noche de los Latin Grammy 2023 fue testigo de momentos emotivos y victorias destacadas para la música latina, donde Natalia Lafourcade amplió su reinado como la mujer con más premios, acumulando ya 16 galardones.

La artista mexicana fue reconocida por su álbum "De Todas las Flores", llevándose dos premios, incluyendo Mejor Álbum de Cantautor y a la Mejor Canción de Cantautor por el tema homónimo.

"Mi corazón está muy emocionado, este es el disco más personal que hice, en un momento en el que me sentía toda rota, no sabía ni por dónde empezar, y la música me volvió a enseñar su poder, su poder medicinal, las canciones son maestras", dijo Lafourcade al recibir los premios.

Por otro lado, la banda Molotov se destacó al sumar siete gramófonos, incluyendo el reconocimiento al Mejor Álbum de Rock por "Sólo D' Lira".

Otro de los premios destacados fue el del productor argentino Bizarrap, quien se llevó el premio a la Mejor Canción Urbana por "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52".

“Se lo quiero dedicar a todos los pibes y las pibas que están empezando, que vean que con muy poco se puede lograr mucho", expresó Bizarrap emocionado.