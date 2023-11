GNP Seguros en el Corona Capital 2023

La filosofía de GNP Seguros es clara: "Vivir es increíble". Más que un eslogan, es una invitación a celebrar cada momento de la vida, a abrazar la positividad y a construir un mejor México. Como uno de los patrocinadores oficiales del Corona Capital 2023, GNP Seguros quiere compartir esta filosofía con sus clientes para mejorar su experiencia en el festival.

Este año, el Corona Capital 2023 se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música alternativa. Con un cartel impresionante que incluye a artistas legendarios como Thirty Seconds to Mars, Blur y The Black Keys, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys, entre otros, el festival sigue consolidándose como uno de los más importantes a nivel internacional.

Corona Capital 2023 es un espacio único donde podrás ver a cantantes de talla mundial y descubrir nuevos talentos. El festival ha dejado una huella imborrable en la escena musical mexicana, y este año promete continuar con el legado de excelencia y diversidad musical.