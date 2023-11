¿Porqué no acepta el dinero? Luis Miguel habría pagado millones a Aracely Arámbula

Muchas versiones hay sobre el cómo terminó la historia de amor entre Aracely Arámbula y Luis Miguel, y es que aunque en un principio todo pintaba de maravilla, de un día a otro se dio a conocer que entre ellos todo había acabado, a pesar de que su amor fue mediático y de que habían concebido dos hijos.

Al respecto y con el tiempo, muchos rumores se desataron, entre ellos el hecho de que Luis Miguel no le daba pensiones a sus hijos. Tan fuerte fue eso, que muchos comenzaron a ponerse en contra del cantante, ya que no concebían que “teniendo tanto dinero” no pudiera mantener a sus dos pequeños.

Lo anterior lo sostuvo por mucho tiempo Arámbula, quien en diferentes ocasiones insistió en que "El Sol de México" no se preocupaba por sus hijos ni les daba dinero.

Pero esa historia pudo haber cambiado recientemente, y es que se dio a conocer que Luismi le pagó millones a Aracely para la manutención de los niños y hasta les firmó sus pasaportes.

Y a pesar de eso, “La Chule” no ha ido a recoger el dinero y tampoco permite que el cantante le llame a sus hijos.

De hecho, una persona cercana a la actriz asegura que se está “dejando influenciar” para no recibir el apoyo del interprete de “La Bikini”.

Al respecto y para comprobar que Luis Miguel está diciendo la verdad, se han dado a conocer documentos que avalan que ya pagó lo que debía, incluso cubrió por adelantado la manutención de año y medio de cada hijo. Sin embargo, sus pleitos legales no acaban.

Una fuente cercana a la revista TVNotas contó que Aracely decidió alejarse y alejar a sus hijos de su padre, al punto de que cambió de celular y de residencia para que él no la encontrara.

La misma fuente asegura que a Luis Miguel le gustaría tener una relación más cercana con sus hijos, entre otras cosas.