Sony SRS-XV800, una bocina inalámbrica que sorprende por su versatilidad

Estamos ante un gadget de audio cuyo objetivo es intentar satisfacer todas o casi todas las necesidades que tendría un melomano, y con todo un mercado repleto de altavoces para conectar tu smartphone, TV o hacer karaoke, aquí te contamos si vale la pena o no la Sony SRS-XV800.

Estamos ante un dispositivo que no es pequeño en dimensiones, sin embargo, por las características que posee y las cosas que puede hacer, el tamaño no es lo que realmente importa, ya que está equipada con:

La Sony SRS-XV800 cumple con la calidad de audio que ofrece, que sin duda es el punto más importante en una bocina de esta índole, y que también se convierte en la característica que más nos gustó, ya que gracias al espectro tan amplio de frecuencias que otorga, es posible identificar todos los sonidos que ofrece la música y el contenido multimedia. Probamos con diferentes géneros musicales en diferentes calidades de audio y plataformas como Spotify, Youtube, Apple Music, Deezer, y en todas ellas se escuchaba muy bien, con o sin la función activada de Mega Bass,que mejora considerablemente los bajos y graves a cambio de consumir más batería.

Además, cuenta con 2 altavoces en la parte trasera superior para ofrecer un audio omnidireccional, que su funciona correctamente para ambientar una reunión o si se coloca en un ambiente abierto, no obstante, si se nota la diferencia a cuando estás de frente a ella, aunque consideramos que son complementarias y hacen bien su función.

Todo ello, conectándonos a través de bluetooth, que, sin duda, ofrece una conexión estable y con un alcance de hasta una diferencia de 3 habitaciones separadas por paredes, así que podrás manipular la música desde cualquier distancia considerable e incluso dentro de una casa con 1 piso de diferencia.

Por otra parte, la Sony SRS-XV800 se puede manipular a través de la aplicación propia de la marca llamada Music Center, desde la cual podrás subir y bajar volumen, priorizar conexión o calidad, ajustar parámetros de audio, personalizar las luces, y sobre todo, alternar entre los modos de conexión que ofrece.

Un accesorio completo y de batalla

Otro de los puntos que nos gustó, pero que no terminó por ser perfecto, es que la conectamos con un cable digital óptico a una Smart TV para reproducir todo lo que mostraba en pantalla, tal cual y como se usa una barra de sonido, así que también la utilizamos mirando contenidos multimedia en Netflix, HBO Max, Disney+, y con videojuegos como con una PlayStation 5 y un Nintendo Switch. Todo ello se ejecutó con una calidad excelente, a un volumen bueno que puede llegar a niveles altísimos sin alterar la definición auditiva.

No obstante, la Sony SRS-XV800 no fue posible manipularla a través de nuestro control de TV para subir, bajar volumen o poner mute, por lo que tuvimos que recurrir a usar la aplicación más veces de la que nos gustaría, algo que no sucede, por ejemplo, con las barras de sonido sin importar si la marca. Y aunque también es posible ajustar el volumen a través de los botones touch, para el uso cotidiano de sentarte a jugar o ver una película, no es práctico.

Con la batería, la usamos cerca de 18 horas seguidas alternando continuamente entre audio digital óptico y bluetooth, y no se terminó la carga hasta que la usamos un poco más en días siguientes, sumando aproximadamente 24 horas antes de tener que conectarla a la corriente eléctrica, todo ello con el Mega Bass habilitado todo el tiempo.

En los agregados adicionales suma mucho las ruedas incorporadas que permiten desplazarla fácilmente, ya que pesa poco más de 18 kilogramos. Además, cuenta con un espacio angosto en la parte superior para reposar un celular sin arriesgarse a que se caiga o se resbale. También cuenta con una tapa en la parte trasera para cubrir las entradas cuando no se están usando, lo que permite poder usarla cerca de una alberca, evitando salpicaduras, más no la inmersión en agua.