Muere Francesc Picas, exintegrante de Locomía

El ex integrante de la icónica agrupación española Locomía, Francesc Picas, murió a la edad de 53 años, en Barcelona.

La noticia fue dada a conocer por el cantante Adrián Monziar a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó su dolor por la partida de su amigo y colega.

“Inmensa es la pena que me invade al tener que despedirme de un amigo y un artista que ha significado tanto en mi vida”, escribió.

El mensaje de Monziar fue acompañado por una serie de fotografías que capturan momentos compartidos entre ambos artistas, revelando la estrecha relación que mantenían.

"Jamás borraré de mí tu generosidad, elegancia, artesanía, tus consejos sobre la música, las exquisitas conversaciones... las increíbles historias de Locoma, el gran equipo que hicimos entre todos, las maravillosas obras artísticas, musicales y audiovisuales que parimos con La Xarxa y, sobre todo: el profundo amor y pasión por el arte y la belleza que siempre nos unió por encima de cualquier cosa", expresó.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte.

Una página de fans de Francesc Picas también se despidió, informando que el artista había perdido la vida el pasado 18 de noviembre.

“Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias”, se lee en la publicación.

Francesc Picas se unió a Locomía a la temprana edad de 17 años, ocupando el lugar del fundador Xavier Font. La agrupación, conocida por su estilo distintivo, coreografías y éxitos como "Loco Mía" y "Medley Bendición", dejó una marca en la cultura musical de los años 80 y 90.