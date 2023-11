Laura Pausini da detalles de su vida amorosa e íntima

Laura Pausini abrió las puertas de su vida amorosa y compartió detalles íntimos de su relación con su esposo, Paolo Carta.

La cantante, de 49 años, fue cuestionada por David Broncano, en el programa “La Resistencia”, sobre cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes.

"Estoy de luna de miel, porque no tenemos tiempo de irnos de vacaciones y hemos elegido hacer la luna de miel en la gira.

“Lo hacemos en cada ciudad. Cuenta cuántas ciudades hago y tendrás el resultado", contestó Pausini, quien fue nombrada Persona del Año por los Latin Grammy.

La intérprete de “Se Fue” aseguró que “después de 18 años, uno no se casa si no folla”. Asimismo, señaló que en su su casa “hay muchas encimeras”, insinuando que no solo tiene relaciones sexuales en su dormitorio.