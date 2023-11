Descarta Tim Burton secuela de "El Extraño Mundo de Jack"

Tim Burton, el maestro del estilo gótico y fantástico en el cine, ha revelado su firme oposición a la idea de realizar una secuela de "El Extraño Mundo de Jack".

En una entrevista con la revista Empire, Burton expresó su reticencia a permitir que la historia de Jack Skellington tenga una continuación.

"Para mí, la película es muy importante. He hecho secuelas, he realizado reboots y esas cosas, ¿cierto? No quiero que eso le pase a esta película", declaró.

El cineasta, de 65 años, reveló un vínculo especial con el personaje principal, debido a que ambos son percibidos como oscuros pero en realidad no lo son.

“Es lindo que la gente tal vez esté interesada en otra cinta, pero yo no lo estoy. Me siento como ese anciano que es dueño de un pedacito de propiedad y no se lo quiere vender a las grandes constructoras que quieren quitarle su tierra”, aseveró Burton.

En contraste, Henry Selick, el director de la película, ha expresado interés en explorar una precuela que cuente la historia de cómo Jack se convirtió en el Rey de la Ciudad de Halloween.

Aunque Selick ve potencial en esta narrativa, no tiene planes inmediatos de llevarla a cabo, reconociendo que la película original fue perfecta para su tiempo y ha ganado relevancia.