Sebastián Yatra confirma ruptura con Aitana

¡Adiós, amor! Sebastián Yatra anunció su ruptura amorosa con la cantante española Aitana.

Lee también: Encabezan Skrillex, David Guetta y Steve Aoki cártel del EDC 2024

Luego del primer concierto de Aitana en Colombia, Yatra, de 29 años, dijo que ambos se encuentran solteros en busca de su propio camino.

“Bueno, nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida, pero en este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, dijo el colombiano.

La española, de 24 años, se encuentra actualmente de gira por Latinoamérica presentando su tercer álbum, "Alpha". Durante su actuación en Bogotá, compartió con el público sus experiencias de este año, mencionando tanto los momentos buenos como los difíciles.

“Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me queda dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque al final la vida son cambios y de eso va esta canción”, dijo Aitana.

Lee también: Así se vivió el Coca Cola Flow Fest 2023

Los rumores sobre un posible distanciamiento comenzaron después de que Aitana no asistió a la boda del hermano de Yatra en Colombia hace dos semanas, según Hola!