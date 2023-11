Honor 90: un hardware de primera que asombra en fotografía

La estabilización de vídeo también es buena y está a la par de su músculo fotográfico.

Honor también puede sentirse orgulloso de manejar estos rubros con maestría. Los colores y detalles en pantalla AMOLED a 120Hz con HDR10+ con un brillo pico de hasta 1600 nits son soberbios. Es un verdadero gusto consumir videos, películas y series en este dispositivo. El sonido es potente, pero claro. Su único pecado en este apartado es no contar con bocinas estéreo.

MagicOS

Esta capa de Android puede ser polémica por ese ese afán en orientar la distribución de iPhone en su arreglo por defecto. Sí, cuenta con el modo de cajón de aplicaciones pero debería estar más a la mano sobre todo por lo que vienen de usar equipos con el sistema operativo de esa forma. Adicional está plagado de bloatware (apps redundantes o instaladas sin opción a no ser incluidas). No necesitamos otra Galería, otra tienda de Apps, otra aplicación de Correo. Tampoco podemos desinstalar ninguna de ellas por ser parte del sistema, Adicional la pantalla principal está plagada de accesos directos que toman una buena cantidad de tiempo borrar de una en una y no soporta USB C a HDMI.

Conclusión

El Honor 90 es un excelente equipo de pies a cabeza. Buen procesador, batería enorme y de carga rápida, excelente cámara y pantalla y sonido de gran calidad. Incluso con todos los bemoles mencionados de su capa de Android, este dispositivo no pierde el paso firme. Otra entrega sólida en los límites superiores de la gama media.

Calificación: 9

Por Rolando Vera

Periodista, creador de contenido, dibujante y experto en Retail de videojuegos a nivel internacional. Colaborador de Meristation y Los 40 México desde 2017, reseñando gadgets y videojuegos; y creando contenido en streaming. Ha formado parte de los equipos de Publimetro, IGN Latinoamérica y Bitme en Televisa. En su experiencia comercial ha trabajado con compañías como GameStop, Target, así como Best Buy y Wal-mart en 3 países (México, EE.UU. y Canadá). Además es analista de mercado para el segmento de videojuegos en reportes internacionales como Circana (antes NPD) en EE.UU. y Canadá, GFK en el Reino Unido y Games Sales Data en Francia . Actualmente ocupa el puesto de National Account Manager para México y Latinoamérica de la compañía de accesorios de videojuegos Performance Designed Products. Sus anteriores experiencias laborales fueron en Planeación, Compras, Marketing y Producción en Wal-Mart de México y Centroamérica, Danone, Unilever y Procter & Gamble.

Áreas de experiencia:

Accesorios, procesadores, Smart TV’s, smartphones, software de diseño, tabletas gráficas, tarjetas gráficas, videojuegos y wereables.