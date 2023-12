El pasado 18 de noviembre, la presentadora y comentarista deportiva, Linda Cruz, contrajo matrimonio con “el amor de su vida”, José Miguel Espinal. Lamentablemente, su historia de amor terminó repentinamente, pues el joven empresario, falleció. En redes, la salvadoreña le dedicó una sentida despedida.

“Mi amor, ¿cómo me explico que no te volveré a abrazar, que no te volveré a dar los besos en la frente que tanto te encantaban? Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Con esta foto que a todos nos impactó, que sin darnos cuenta estabas ya con tus alas de ángel. No lo entiendo, pero acepto y respeto la voluntad de Dios, estoy segura de que ya cumpliste aquí la misión que Dios tenía para ti.

"Gracias por enseñarme a amar genuinamente y con toda el alma, por darme la historia de amor más intensa, pura y sincera. Te amo más de lo que imaginas, me quede con la satisfacción que te lo demostré a día a día, siempre te prometí que iba a ser la mejor esposa y el poco tiempo que Diosito nos permitió estar juntos, me permitió serlo y siempre me decías “sos la esposa perfecta”. Me quedo con tus sonrisas, tus besos, tus abrazos, tus flores cada mes, tu amor intenso y apasionado", escribió en sus redes sociales.

Asimismo, destacó que los últimos días fueron maravillosos y felices.

"Cada persona que se acercó a decirme que NUNCA te habían visto tan feliz, que te fuiste más feliz que nunca, que estabas locamente enamorado… era verte a ti ahí con esa sonrisa brillante. Gracias mi consentido, por darme lo mejor de mi vida que fue este amor, por acompañarme e incentivarme a entregarle mi corazón a Dios, por aprender a aceptar su voluntad. Te amo mi cielo, te siento en cada paso, en cada respiro, en cada pensamiento".

Aunque la famosa asegura sentir un gran dolor, prometió que cumplirá los sueños y metas que pactaron y deseo.

Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de José Miguel Espinal; la familia ha preferido mantener los detalles del deceso en privado.

Con información de Josué Olvera.