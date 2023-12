Cardi B ha confirmado su soltería, poniendo fin a su relación con Offset, tras seis años de relación.

Lee también: Estos son los nominados a los Globos de Oro 2024

La rapera, de 31 años, reveló, a través de un live en Instagram, que se encuentra soltera y expresó su deseo de comenzar el próximo año "fresca" y "abierta".

"He estado soltera por un minuto, pero he tenido miedo de que me guste… no tengo miedo, simplemente no sé cómo decírselo al mundo.

“Tengo curiosidad por una nueva vida, por un nuevo comienzo. Y sí, estoy emocionada”, dijo.

La semana pasada ambos artistas dejaron de seguirse en redes sociales. Asimismo, Cardi compartió mensajes sobre superar relaciones y ponerse a sí misma en primer lugar.

Cardi B y Offset se casaron en 2017, pero ella solicitó el divorcio en 2020 debido a acusaciones de engaño que finalmente se retiraron.

Lee también: Sophie Turner deja atrás a Joe Jonas y estrena romance

La pareja tiene dos hijos juntos, Kulture, de 5 años, y Wave, de 2 años.