WDM RADIO AWARDS 2017

Es el programa global de LOS40 con 30 años de historia. Entre sus reconocimientos están: Mejor Programa Dance de Año en Los Spain Dance Awards tres años consecutivos, así como el Premio Especial por la Expansión de la Música Electrónica a Latinoamérica. WDM tiene presencia en Conferencias anuales como el ADE en Amsterdam o el Winter Music Conference en Miami, también en Festivales como el The Day After de Panamá, el Storyland de Colombia, el 7DK de Costa Rica y durante dos años consecutivos ha sido parte del Unite, The Mirror To Tomorrowland en México y Colombia. En paralelo, cada verano el programa se emite desde Ibiza con invitados como Avicii, Nicky Romero, David Guetta, Martin Solveig, Steve Angello, Steve Aoki, Armin Van Buuren, Hardwell o Nervo.



El conductor del programa en estos últimos 14 años, Luis López, ha tocado en algunos de los clubes más emblemáticos del mundo: Pacha en Ibiza y New York, Space Ibiza, Privilege Ibiza, Palladium en México o Suka en Chile, además de compartir sesión con artistas como Martin Garrix, Alesso, Calvin Harris, Showtek, Galantis, Carl Cox o Hardwell, entre otros.

LOS NOMINADOS DICEN: