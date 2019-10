Motorola One Action, Reseña

Motorola se ha convertido en un exitoso fabricante dentro de la gama media para móviles Android. Después del éxito de su línea Moto G, han buscado crear una nueva categoría con sus teléfonos Motorola One. En esta ocasión, el Motorola One Action no solo introduce un arreglo de triple cámara; sino que una de ellas funciona como Action Cam en modo vertical (algo parecido a una Go Pro). Pero ¿qué hay más allá de esta nueva característica?

Especificaciones

Procesador Exynos 9609 octa-core 2,2 GHz

octa-core 2,2 GHz 128 GB de almacenamiento

4 GB de RAM

Pantalla con relación de aspecto 21:9, 6.3”

Batería 3,500 mAh

Android Pie en programa Android One

Diseño

Al igual que el Motorola One Vision, este tiene una figura esbelta con bordes suavizados. La pantalla de formato amplio viene con detalles finos en los costados y al tener el lector de huellas en la parte trasera, aprovecha al máximo su espacio. Al principio es un poco extraño sostener a una mano un teléfono más alto que el promedio, pero te acostumbras. Por último, el acabado de su capa trasera es plástica con un ligero relieve, abandonando la tendencia actual de backs de cristal. Aunque le resta un poco en elegancia, gana la tranquilidad del usuario qué no estará tan preocupado por rayaduras o caídas. Otro detalle a considerar es que esta textura evita en buena medida las manchas de huellas digitales.