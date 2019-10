El adelanto así comienza, en una playa de arena dorada, cielo azul y mar en calma, del que surge Jude Law en un escueto bañador blanco que brilla conforme el actor, Su rostro, serio y concentrado, contrasta con el de Law, que sonríe a su paso por la playa e incluso lanza un guiño a cámara.

Mientras tanto, y con la melodía de "All along the Watchover" de Jimi Hendrix sonando de fondo, se suceden unas letras en neón rojo que introducen a los protagonistas.

En la primera serie de Sorrentino interpretó al ficticio Papa estadounidense Pío XIII, echa a andar por la orilla, repleta de mujeres jóvenes que le miran con deseo.

El final del tráiler llega como una revelación: Malkovich aparece con los ojos cerrados y el ceño fruncido. Como oposición a esta escena, Sorrentino muestra a una joven pelirroja con un velo azul en la cabeza, que se desmaya cuando Law pasa por delante.