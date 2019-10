Verónica Castro declaró que no se casó con Yolanda Andrade en Ámsterdam, solo son amigas cercanas desde hace 15 años, además de dar a entender que no le gustan las mujeres.

Tras la polémica que se ha creado sobre la supuesta boda de la que habló Yolanda Andrade que mencionó, haber tenido con una mujer muy famosa y querida por los mexicanos surgió el rumor de que podría tratarse de Verónica Castro.

Aseguran que ella es la famosa que se casó con Yolanda Andrade

“Aclaro que no me casé. Yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, pues cómo me voy a casar con Yolanda. Una cosa es que hagas bromas y te cases también en broma, como lo puede ser en una kermés, pero no”.

“Yo quiero mucho a Yolanda, la quise mucho, ya no la quiero, porque ya se pasó de graciosa y de simpática. Yo, la verdad, lo único que quise para ella siempre fue ayudarla y ella sabe perfectamente que todo lo que pude hacer y estaba en mis manos lo hice. Las cosas se sacaron de contexto, ya no es gracioso”, declaró "La Vero" para entrevista vía telefónica con Maxine Woodside.