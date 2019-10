Galilea Montijo es hackeada y difunden video íntimo

Un video de la Conductora Galilea Montijo el cual fue difundido sin su consentimiento salió a la luz hace pocos días, en el cual se puede ver a la conductora de HOY en un camedrio acomodándose un vestido color negro con pedrería en una posición inclinada y al momento de incorporarse Galilea deja descubierto parte de su busto por unos segundos.

Tal exhibición no es de manera explícita sin embargo Galilea Montijo comentó al respecto en el programa HOY que fue un accidente y se dio a conocer el video por un hackeado que sufrió en su teléfono hace aproximadamente un año.

“Me acaban de mandar un video donde se me sale una de las niñas… dejen les cuento rápido que hace como un año que hackearon mí teléfono, fue un videíto rápido que me iba yo a grabar, no vistiéndome por supuesto…y es de los videos que yo tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse, déjalas, ellas también quieren salir” comentó en el programa HOY.

La actriz dijo que a pesar de que para ella la filtración es insignificante, le parece de muy mal gusto que se comparta este tipo de videos.