Payasos: razón científica por la que nos dan temor

Los payasos suelen ser divertidos aunque provocan emociones y sensaciones diversas en nosotros. Para la mayoría de los niños es atractivo ver un payaso por los colores que usa en su traje, la nariz roja, la cara pintada y el color de su cabello. Sin embargo, muchas personas ver a un payaso les provoca sensaciones desagradables, inquietud, ansiedad y miedo.

Esto se debe a una mala experiencia con este tipo de personajes, susto que marcó parte de su infancia.

La Coulrofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos. Esto afecta especialmente a los niños, este miedo puede llegar hasta la adolescencia incluso a la edad adulta. En la mayoría de las personas lo que les aaterroriza es el maquillaje excesivo con una nariz roja y el color extraño en el cabello. Eso que no les permite conocer su identidad.

Causas

En un estudio realizado por la Universidad de Sheffield en 2008 a 250 niños de 4 a 16 años de edad, encontró que todos los grupos sentían antipatía por los payasos. Este estudio se hizo con la intención de remodelar un hospital por lo que reveló que a los niños les asusta ver la decoración de payasos en las habitaciones. Según un psicólogo de la California State University, Northridge, a los niños les impresiona ver a una persona ver un cuerpo común con una cara poco conocida.

Síntomas

La fobia a los payasos suele estar relacionada a causas emocionales latentes en el subconsciente de la persona que no son fáciles de tratar. La mayoría experimenta estas emociones y actitudes cuando convive con un payaso:

Ataques de ansiedad

Miedo excesivo

Temblores

Dificultad para respirar

Taquicardias

La mayoría de las personas optan por no tener contacto con los payasos para superar el miedo, sin embargo, el método más efectivo para superar esta fobia es visitando a un psicólogo que te oriente a combatir este miedo. Es recomendado hacerlo desde una edad temprana porque mucha gente viva toda su vida con esta fobia.

En el cine y la televisión, los payasos no son sinónimos de diversión si no todo lo contrario. En la historia de las películas han desempeñado un papel maléfico, diabólico, psicópata y pervertido. Esto por el significado de ser payaso, persona que actúa, se viste y muestra algo que en realidad no es.

Si tienen esta fobia por los payasos, ve con un especialista en psicología que te oriente a vivir sin este miedo.