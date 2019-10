Permiso de paternidad de 45 días con goce de sueldo es propuesto por diputada Gabriela Salido

La diputada Gabriela Salido, presentó una iniciativa para que se conceda un permiso de paternidad de 45 días con goce de sueldo, tal propuesta fue hecha al Congreso de la Unión para que así fuera modificado el artículo 132 en su fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo y los jefes puedan otorgar este permiso a sus trabajadores.

Tal permiso seria pagado por los patrones, aunque se espera que posteriormente fuera pagado por seguridad social como pasa con la de maternidad.

La diputada Gabriela Salido comentó “En esta ocasión nos enfocamos en ampliar el plazo de cinco a 45 días, sin embargo, en un futuro cabría planear la posibilidad de que se reconozca como una presentación en materia de seguridad homologada a la licencia de maternidad” dijo la diputada para el medio publimetro.

📌 La diputada @gabysalido propone reformar la Ley Federal del Trabajo y otorgar permiso de puerperio y adopción suficiente, de al menos 45 días con goce de sueldo y sin riesgo de perder su trabajo, a quien se convierta en padre biológico o adoptivo





De igual manera el permiso se toma en cuenta a las parejas que completen el trámite de adopción.

Dado que ocho semanas son las que están en promedio en países miembros de la OCDE con esta propuesta se daría un paso ya que cinco días es considerado tiempo insuficiente para que se fortalezca los lazos entre padre e hijos y con esto se crea una atmosfera en que en la madre recaiga toda la responsabilidad de educar a los hijos.

Ante dicha propuesta el secretario general de la Confederación de la Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio García Méndez, precisó que esta iniciativa comentó lo siguiente “Dados los costos ahorita no sería viable esta propuesta, pero más que sea viable o no, se debe hacer un análisis de qué es lo que conviene, pues económicamente es algo muy fuerte. Se debe hacer el análisis de cuántos días es conveniente otorgar y tomar en cuenta que en algunos trabajos, las personas ganan propinas, no les convendría descansar tanto “

En Europa Países como Bulgaria, Islandia y Suecia el permiso de paternidad puede llegar a durar hasta 58 semanas.