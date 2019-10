El Miedo a comer o cibofobia ¡existe!

Todo ser humano tiene miedos y fobia, trastornos que se caracterizan por un miedo irracional ante situaciones, objetos, personas o actividades. Uno de los síntomas de este trastorno es evitar el estímulo. Los especialistas dicen que el cuerpo está programado para sentir miedo ya que es una emoción adaptativa.

A menudo, vemos que las personas le tienen miedo a comer, aunque suene extraño y la comida sea deliciosa, hay personas que le temen la procedencia de los alimentos, obsesión de sus nutrientes, calorías, formas y tiempo de preparación. A esto de le llama cibofobia.

¿Qué es la cibofobia?

Es un trastorno emocional que provoca un miedo irracional a comer o a los propios alimentos. En muchas ocasiones está ligado a trastornos alimenticios como la bulimia y anorexia, lo cierto es que se trata de dos patologías distintas ya que la cibofobia no está relacionada por la apariencia física. Las víctimas de este trastorno poseen un miedo a las toxinas o gérmenes que pueden tener los alimentos. Muestran una obsesión hacia los alimentos, su origen y los nutrientes que pueden aportar o no a tu cuerpo. Estas personas pueden evitar alimentos aunque sean necesarios para una buena salud, no les gusta comer platillos preparados por otras personas y le tiene miedo a la intoxicación.

Los síntomas de la cibofobia no difieren de otros trastornos de fobia, ya que la sintomatología se caracteriza por consecuencias a nivel cognitivo, conductual, físico y fisiológico. En lo cognitivo el individuo tiene ideas de miedo, angustia, pérdida de concentración, desorientación y preocupación extrema.

En lo físico y fisiológico la persona sufre de taquicardias, opresión en el pecho, sudoración excesiva, mareos, temblores, escalofríos y en casos extremos experimenta ataques de pánico.

¿Por qué surgen las fobias?

Los trastornos fóbicos se aprenden y se desarrollan por un aprendizaje asociativo llamado condicionamiento clásico. Este aprendizaje fue estudiado por Iván Pavlov pero lo popularizó John Watson cuando estudió este fenómeno y logró que un niño le tuviera miedo irracional a una rata blanca que antes quería.

Este niño tenía una rata blanca, la adoraba y jugaba con ella. En las sesiones del experimento, cada vez que jugaba con ella aparecía un ruido que asustaba al pequeño.

Tiempo después, el niño empezó a asociar el ruido que le daba miedo con la rata por lo que ya no la adoraba, más bien le empezó a dar miedo. Así sucede con los alimentos. Por una mala experiencia asocias a la comida como algo malo.

Tratamiento

La psicoterapia y la terapia cognitiva conductual son eficaces para el tratamiento de las fobias. Una de las más empleadas para tratar este problema son las técnicas de relajación y de exposición.

Es normal que experimentemos miedo, es una de las predisposiciones biológicas del ser humano que nos ayudan a la supervivencia. Si sufres de fobias a los alimentos o cualquier otra cosa, visita a un psicólogo para que te oriente a combatir este problema.