Los boletos del Tecate Pal Norte 2020 en fase de preventa se acabaron en 3 minutos, así lo informaron los organizadores de la venta exclusiva que inició a las 11:00 am.

Los regios no quieren perderse este evento, es por eso que hicieron fila desde las 4:00 am para no perderse la preventa de uno de los festivales más reconocidos a nivel nacional.

Tecate Pal Norte se llevará acabo los días 20 y 21 de marzo del próximo año 2020. En este evento suelen participar artistas de renombre y a pesar de que aún no se da a conocer el lineup de esta edición se espera que Daddy Yankee se presente el sábado 21 de marzo.

Será hasta este viernes 4 de octubre que comience la venta por Ticketmaster.