No es para nada justificación pero un estudio asegura que la infidelidad en los hombres puede estar relacionada con sus genes.

Según la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, investigadores del Instituto Karolinska en Suecia encontraron una mutación genética en los hombres que podría afectar su capacidad de compromiso con las mujeres y como consecuencia, su capacidad de ser fieles.

Los investigadores descubrieron que algunos mamíferos del sexo masculino tienen una variante en el gen AVPR1A, receptor de arginina vasopresina, que se genera en el hipotálamo y que es una hormona que ayuda a fortalecer el vínculo con sus parejas.

Para descubrirlo se analizó a 552 pares de gemelos durante cinco años. El 40% tenía presente el alelo 334 (la variante genética) y fueron ellos quienes se sentían más inseguros e insatisfechos con sus parejas e incluso parecían ser más propensos a cometer una infidelidad. Además, el 3.4% de los estudiados poseían el doble de la variante y eran ellos quienes duplicaban su poca relación con la pareja y tenían problemas matrimoniales.

A pesar del descubrimiento, los científicos quisieron aclarar que esto no podría definir una infidelidad o un tipo de persona infiel. Más bien sugirieron que se realizara a distintas regiones en el mundo para notar una similitud o lo contrario.