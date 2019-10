Superhot, Reseña

Gracias al uso de los Joycons, puedes apuntar usando los controles de movimiento, dando un poco más de realismo. En teoría esta bien, pero la realidad es que tienes que re-ajustar el control cada vez que cambias de arma. Cuando funciona, te sientes como un héroe de película de acción; pero cuando falla, sólo quieres regresar al control tradicional.

La mejor adición de todas es al mismo tiempo la más simple: la habilidad de llevar contigo el juego a todos lados. Gracias a que las misiones son relativamente rápidas (pero llenas de emoción) es una excelente opción para llevar contigo todo el tiempo. ¿Tienes unos minutos antes del dentista? ¿Un espacio muerto entre clases? Puedes completar un par de misiones sin problemas.

Un chat como los de antes serán parte del argumento

Conclusión

Superhot es un juego excelente, si no lo has probado aún, es una recomendación inmediata para los usuarios de Switch. Si lo jugaste en las anteriores plataformas, sigue siendo una experiencia emocionante con el plus de ser portátil.

Calificación: 8

Por Rolando Vera