Contacto cero es considerada como un arma de doble filo, es tu momento de demostrarle que su decisión no fue una perdida para ti, demuestra que estas dispuesto y listo para seguir adelante.

Es una forma de Psicología inversa con la que muchas veces muchos consiguen lo que quieren, ganar discusiones, el perdón o atención de alguien.

El contacto cero no es nada más que demostrarle a esa persona que estás lista para continuar adelante tras su decisión de terminar la relación que mantenían, es una forma de llamar su atención a través de tu actitud.

Debes marcar una distancia y que sea definitiva, no llamarle, no escribirle, no tener ningún tipo de contacto con esa persona, entre menos sepa de ti mejor. Sin duda esta es una decisión complicada y muy arriesgada pero efectiva forma de lograr que la persona que se alejó regrese sola.

¿Por qué funciona? bueno, según la Psicología mientras menos contacto tengan más efecto tiene aplicar esta técnica, aunque puede resultar un arma de dos filos, puede resultar tal cual la planeaste o puede alejarte aún más.

El periodo que debes alejarte de esa persona es de 60 a 90 días, si este periodo comienza a ser más largo, cuidado, estás en problemas, esa persona comenzó a olvidarte de verdad.