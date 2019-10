Apple repara sin costo modelos defectuosos

La compañía multimillonaria ha admitido que algunos de sus modelos tienen defectos, por lo que ofreció una solución y reparará de forma gratuita los equipos.

La falla característica es que no se puedan encender los teléfonos de manera correcta de los modelos 6S y 6S Plus de 2018 y 2019 sin embargo no todos los lotes fabricados son defectuosos, solo los que tengan un cierto número de serie.

Por ello la compañía fue razonable y entendió que cuando existe una falla lo más importante es atenderla y dar apoyo a los usuarios afectados. El programa de reparación gratuito se encuentra por medio de la página web de soporte técnico en donde los usuarios pueden saber si su smartphone es uno de los afectados. Ya que de ser así se les da información pertinente para que proceda su reparación sin constó alguno.

Información aquí: https://support.apple.com/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-program