Hugh Jackman ha dado mucho de qué hablar tras su visita a México para su show "The Man. The Music. The Show".

Esta visita de Hugh Jackman enloqueció a todos y cada uno de sus fanáticos y todo tipo de imágenes estuvieron recorriendo las redes sociales, además de que él compartió en su Instagram su visita al Museo de Antropología.

Ahora se ha hecho viral uno de los detalles que tuvo con uno de sus admiradores durante uno de sus shows, el actor complació a uno de sus fans al actuar como "Wolverine" y para esto utilizó las baquetas de una batería para simular sus grandes garras.

Ver esta publicación en Instagram He did "Wolverine" 😭😭😭 Una publicación compartida por ComicBook.com (@comicbook) el 21 de Oct de 2019 a las 8:49 PDT

Por si fuera poco, Hugh tomó el celular del emocionado fan para grabarlo y capturar su emoción, para después darle un gran abrazo. Que grande es Jackman.