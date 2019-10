Lose You to Love Me es el nuevo tema que lanzó recientemente Selena Gomez, los internautas no dudaron en que se trataba de una dedicatoria a Justin Bieber y los memes no se hicieron esperar.

En dicho tema la cantante revelaría ciertos detalles de su relación con Justin, pues así lo escribió en YouTube:

"Esta canción está inspirada en muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y serás una mejor versión de ti mismo".

Los fans de inmediato tomaron esto como una declaración de que Justin fue el malo dentro de ese noviazgo, pero también generaron algunos memes para compartir su indignación o apoyo a Selena:

Justin Bieber, Hailey y las Jenner escuchando la nueva canción de Selena Gomez. pic.twitter.com/Hdkv9ZvP3H — La Dama del Perreo (@SailorCaguamas) 23 de octubre de 2019

Justin Bieber escondiéndose de Hailey para escuchar la nueva canción de Selena: pic.twitter.com/VMB60fRKYF — V🇪🇨. (@shawniie14) 23 de octubre de 2019

Justin bieber, cuando se da cuenta que Selena Gómez le dedica otra canción: pic.twitter.com/yTqOJ3pgSj — Prince Jalowin 🍬🍭 (@PrinceVikingo_) 23 de octubre de 2019

Justin aguantandose las ganas de eescuchar el tema nuevo de Selena sin que Hayley se de cuenta pic.twitter.com/TiqaGrO9WD — new era is coming (@bmsgomez) 19 de octubre de 2019

Hailey observando a Justin para ver si escucha la canción de Selena pic.twitter.com/OsJKtSMHO2 — 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡𝙖 🍒 (@daniiUG) 23 de octubre de 2019

Apocas horas de haberse lanzado el nuevo sencillo de Selena, la pareja de recién casados Justin Y Hailey reaccionó a ellos con publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram.