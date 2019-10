Irina Baeva ya respondió a los comentarios de Geraldine Bazán que aseguraban que la nueva novia de Gabriel Soto solo daba patadas de ahogado cuando hablaba de su relación.

"Entre más patalea más se hunde", dijo Geraldine Bazán cuando le preguntaron sobre la conferencia que dio Irina Baeva y que accidentalmente dijo que sí había tenido una relación con Gabriel Soto mientras él estaba casado.

"Antes que nada le agradezco el tiempo que se haya tomado para ver mi conferencia y respeto muchísimo su opinión igual que respeto la opinión de toda la gente que ya ha opinado ya sea negativa o positivamente. Les agradezco el tiempo que se hayan tomado para verme [...] Ya no me enfoco en lo que dicen alrededor de mí y de verdad siento que se me cayó un peso de encima, literal", dijo a la prensa en un evento.

Así mismo, aseguró que ya no permite que los comentarios afecten quién es ella.