10. El Difunto: Te dije que se me iba a parar… no importa que todos me estén viendo.

9. El Difunto: ¿Te gustó mi disfraz para este año?

8. Sentiría como si me estuviera hablando mi ex.

7. Le pediría droga de mejor calidad a mi dealer.

6. Le diría: “¿Puedes hablarme al rato? es que ahorita ando ocupado”

5. El difunto: Agarren a Sarita porque ahorita sí la mato.

4. Al difunto: ¿oye we no estás enojado porque me voy a casar con tu hermana verdad?

3. El Difunto: ¡¡¡¡Aprovecha mi estado de rigor!!!!

2. Le invitaría un vuelve a la vida.

1.El difunto: No mamsss, te ves peor que yo.