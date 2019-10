Yimmy Ortíz yerno de José José lo recuerda a un mes de su muerte compartiendo este video en el que se ve a Sarita Sosa ayudando al cantante con su cuidado personal.

Sarita Sosa ya no es un apersona que le simpatice al pueblo mexicano gracias a todo lo sucedido tras darse la noticia del fallecimiento de su padre, como no respetar su voluntad de ser sepultado y no cremado, y por mantener oculto el cuerpo de si padre por 72 horas.

A un mes de todo ese alboroto, el yerno del fallecido cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se ve a Sarita mientras ayuda a su padre con sus cuidados personales, en el video podemos ver a una Sarita distinta a la que se mostró durante el mes pasado.

Yimi no especifica cuándo fue tomada la foto, sin embargo, José José luce con una apariencia muy desmejorada y una delgadez extrema y se ve muy sonriente en una foto seguida del video en el que su hija lo ayuda a lucir guapo. Podría asegurarse que habría sido de los últimos días de vida del cantante.