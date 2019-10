Selena Gómez revela qué dijo Justin Bieber sobre su nueva canción

El regreso de Selena Gómez a la música definitivamente tiene un nombre: Justin Bieber. Y es que con "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now", la cantante demostró el dolor que fue terminar con el canadiense.

Pero no todo ha sido tan malo. La ruptura sentimental entre Selena Gómez y Justin Bieber le trajo mucha inspiración a la cantante, incluso hizo que ambos retomaran pláticas, una de ellas, donde él expresaba su opinión sobre estas canciones.

En una entrevista a Ryan Seacrest, la cantante estadunidense confesó que ya había platicado con Justin Bieber sobre el lanzamiento de "Lose You To Love Me". "Dijo que era hermosa, fue difícil", aseguró.

Selena Gómez habló de sus otros proyectos y de su próximo álbum. Así mismo, indicó que es muy extraño el interpretar un tema como "Lose You To Love Me" pues hace un año lo escribió y asegura sentirme muy diferente a como está ahora.