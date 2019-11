Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Reseña

La franquicia de Plants vs Zombies tiene más de 10 años acompañándonos. El juego original para móviles fue un éxito rotundo para sus creadores, PopCap Games. Años más tarde serían integrados al equipo de EA, donde desarrollaron una nueva forma de jugar su exitoso título: Garden Warfare. Esta nueva serie llevó el género de los shooters en primera persona a un público familiar. Pero no se equivoquen: a pesar de sus gráficos caricaturescos y sus buenas dosis de humor, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville está lleno de interesante contenido para los chicos y no-tan-chicos.

Recuperemos el barrio

La premisa es igual de simple (y rara) que el original: los zombis han invadido el pueblo ficticio de Neighborville y es deber de nuestros vegetales heroicos defendernos de la amenaza de ultratumba. El juego cuenta tanto con campaña como juego en línea. En el modo de un jugador, podrás explorar 3 grandes mapas abiertos, cada uno con sus misiones e historias en particular. Dentro del multijugador, podrás enfrentarte a tus amigos o jugar en cooperativo (a pantalla disponible, sólo disponible en consolas). La localización de los chistes y bromas es efectiva. Desde los nombres de personajes hasta el guion han sido trasladados al español manteniendo su nivel de humor blanco y hasta cierto punto bobo. Pocos juegos en tiempo reciente me han hecho sonreír y reír a carcajadas como esta entrega.