Los ex RBD no fueron pero eso no impidió que Dulce María decidiera invitar a otros integrantes de la telenovela Rebelde a su boda.

La boda de Dulce María causó polémica por sus invitados y es que aunque todos esperarían que en ella hubiera un reencuentro de la banda RBD, no fue así. A cambio, hay quienes hasta fueron parte fundamental de la ceremonia.

Zoraida Gómez (Luján) y Fernanda Malo (Sol) fueron damas de honor de Dulce María en la boda celebrada cerca del Lago de Tequesquitengo. Así lo demostró Malo quien publicó en su Instagram una fotografía donde ambas se preparan para el gran momento.

Mucho se dijo de si Dulce María realmente había invitado a los ex integrantes de RBD. Según declaraciones de la actriz y cantante, ninguno podía asistir por temas laborales. Sin embargo, Anahí demostró todo su cariño al publicar una felicitación en su cuenta de Instagram.

A la boda también asistió Pedro Damián, productor de la telenovela de los 2000.