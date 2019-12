6 consejos para que logres vivir el Guadalupe–Reyes

Toma nota de todo lo necesario para disfrutar del Guadalupe Reyes.

El Maratón incluye: el día de la Virgen, las Posadas, la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes y posiblemente hasta el Día de la Candelaria... ¡Todo depende de ti!

Fuera estrés

Olvídate del estrés y la ansiedad provocada por el trabajo, el aguinaldo y los gastos que tienes por hacer. Dedícate a disfrutar estas fechas en compañía de tus seres queridos y date un tiempo para ti.

Disfruta la comida/fiesta, sin excesos

Recuerda que si no comes bien o si tienes el estómago vacío, el alcohol hará lo suyo y se te subirá de volada. Por eso es indispensable que estés bien alimentado todos los días, puedes cargar algún snack, para que a la hora de la fiesta no llegues a atascarte de papitas, y por lo mismo no tomarás taaaanto, o sí.

La hidratación es muy importante

Hablamos de la hidratación de esa que no hace daño, de esa que no da sed. Aquí es cuando debes aplicar ese consejo de tomar un vasito de agua por cada cuba que te eches. Igualmente, lleva tu botellita de agua a todos lados, pues, nunca está de más.

No lleves carro

Más vale prevenir y gastarte un poquito más en taxi o algún medio de transporte, o puede que termines en el torito en el mejor de los casos. Hazlo por ti, por tu familia, y por las demás personas que ni la deben ni la temen. Si tomas no manejes.

Atento con tus viáticos

De una vez compra un par de cajitas de chilaquiles de esos a los que les agregas agua y listo. Segurito un día vas a acabar hasta atrás y te va a dar flojera salir a la esquina. Entonces anticípate y compra chilaquiles en caja, y suero, mucho suero…

¡Descansa!

Usa el tiempo a tu favor, no es necesario que salgas de fiesta toooodo el día, toooodos los días, llévatela leve pero sin descuidar el maratón.