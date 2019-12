6 claves para motivarse a uno mismo

La motivación es esa fuerza o impulso que nos hace actuar de determinada manera; generalmente la entendemos de forma positiva pues podría considerarse el deseo detonador que nos lleva a realizar actos incluso tan cotidianos como levantarnos de la cama.

Más allá de la natural motivación a satisfacer necesidades primarias que nos mantengan vivos y a salvo, es importante mantenernos motivados para lograr metas y objetivos que nos hagan crecer o realizar nuestros sueños.

Siempre debes pensar en positivo

Ten en cuenta que tus pensamientos van a influir decisivamente en como afrontas cada paso que das. Si afrontas tu día de una manera positiva, serás capaz de avanzar hacia tus metas, y, por lo contrario, si eres una persona negativa, no podrás hacer nada para mejorar.

Imagínate logrando tus propósitos

Un truco psicológico es: visualiza mentalmente el resultado que deseas alcanzar, durante varios minutos y con detalles. Solamente cierra los ojos y disfruta imaginando como lo percibes. Cuanto más y mejor sepas imaginar ese momento, más motivado te tendrás.

Un día puedes fallar, pero no dos

Todos tenemos un mal día, pero si por alguna razón no lograste sentirte motivado para llevar las acciones cotidianas que te acercaban al objetivo, el segundo día es clave. No te permitas que el segundo día también te boicotee, no hay excusa. ¡No puedes perder dos días seguidos!

Ten una sana competencia

A todos nos gusta la competencia sana, sobre todo cuando nos rodeamos de personas que nos hacen sentir bien. Esta predisposición a la competencia puede sernos muy útil para incentivarnos a luchar por nuestros objetivos. Recuerda que la clave no es compararse, sino apoyarse con el otro para seguir avanzando.

Descubre tus verdaderas pasiones

Cuando disfrutamos genuinamente con una actividad conseguimos tener un estado de “flow” que nos permite rendir al máximo, de forma que hasta perdemos la noción del tiempo. Es cuestión de probar y averiguar, prueba y error.

Inspírate con las pequeñas cosas del día

La clave para motivarse es ser una persona abierta al mundo y encontrar inspiración en los pequeños detalles cotidianos. La inspiración la puedes encontrar en casi cualquier cosa, es cuestión de perspectivas.