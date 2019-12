G.R.E.E.N The Life Algorithm, Reseña

Sobrevivir en un mundo hostil, con trampas mortales y enemigos que no te tendrán piedad, suena como a muchos otros videojuegos, pero aquí deberás abrirte paso a todo eso sin poder matar a tus enemigos.

G.R.E.E.N The Life Algorithm es un videojuego de plataformas desarrollado por un estudio mexicano con sede en la Ciudad de México, y se trata de un título que ciertamente ha llamado la atención porque es de los pocos títulos del territorio azteca que se estrenó para todas las consolas: PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

¿Será que el talento mexicano tiene lo necesario para hacer un gran videojuego?

Al tratarse de un título de plataformas, los controles no son complejos y no se requiere de mucho tiempo para aprender, en resumen, tenemos un botón de salto, otro de disparo, de apuntado y uno más para las habilidades especiales.

Y con todo lo anterior, nuestro deber es abrirnos paso en desiertos y cuevas para encontrar una solución que salve a la humanidad de la extinción, controlando a una heroína equipada con un blaster que no mata a los enemigos, sino los paraliza, y esa es precisamente la esencia del juego, muy del género metroidvania.

Al no poder eliminar a los enemigos como plantas carnívoras, monstruos gigantes y arañas venenosas, el desafío en G.R.E.E.N está en aturdirlos el tiempo suficiente para completar el acertijo que nos presenta en prácticamente cada escena del juego, ya sea paralizándolos para desactivar trampas, o utilizando sus cuerpos inmóviles para acceder a nuevas zonas y salidas.

G.R.E.E.N no es un videojuego fácil, pues, aunque se trate de un título con pocos botones y acciones, la dificultad está en saber qué enemigo paralizar primero, qué plataforma debes mover antes de inmovilizar a otro monstruo y decidir qué es la mejor opción para pasar antes de que los enemigos se recuperen y frustren nuestro escape, además, contaremos sólo con 4 barras de vida que disminuirán con cada golpe, por lo que no tendremos muchas oportunidades.

Nuestra heroína no solo tendrá un blaster que paraliza, sino que conforme avancemos, encontraremos habilidades que nos ayudarán a resolver partes del nivel a las que antes no podíamos acceder, ya sea la capacidad de escalar paredes o arrojar enemigos inmóviles, haciendo que no sólo debamos resolver puzles, sino volver a explorar el nivel sin caer en la monotonía y el aburrimiento.

G.R.E.E.N requiere que el usuario sea muy preciso en los movimientos, ya sea para brincar en una pequeñísima plataforma en movimiento, o apuntarle a una flor brillante que nos abrirá la puerta mientras nos disparan, por lo que el movimiento del personaje debería ser fluido y veloz, pero la verdad es que es todo lo contrario, haciendo que en ocasiones los niveles sean frustrantes a causa de un movimiento lento e impredecible en los saltos, aunque después de un par de horas jugando le agarrarás la onda a cómo se mueve el personaje, y aun así, habrá ocasiones en que el mando no responda correctamente.

Así luce un mundo al borde de la extinción Visualmente no es espectacular, y aunque la propia esencia del videojuego no lo requiere, la verdad es que los escenarios pecan de ser repetitivos y monótonos, pues aun cuando hayas completado un nivel, el siguiente será exactamente igual en cuanto al fondo y la animación de los enemigos, y esto cambiará sólo después de jugar un par de horas. Cuando logras llegar a un nuevo escenario, los enemigos tendrán los mismos movimientos y acciones, solo que cambiará su aspecto visual dependiendo de si estás en el desierto, una cueva o un depósito de cristales, aunque de vez en cuando encontrarás un nuevo enemigo con un diseño distinto, pero la verdad es que son muy pocos así. La banda sonora pasará desapercibida, y no porque estés más concentrado jugando, sino que simplemente no es tan relevante como para darte cuenta que de fondo hay música sonando. Conclusión G.R.E.E.N The Life Algorithm es un videojuego sencillo, con una jugabilidad lenta pero divertida, que te dará un buen rato de entretenimiento frente a la pantalla. Visualmente es bueno, aunque hubiese sido increíble que el escenario cambiara más seguido. Calificación: 7.5 Por: Marcos Rabía en PlayStation 4 Estamos con Marcos Vázquez Martínez CEO de Estación Pi desarrolladores del videojuego mexicano G. R. E. E. N. Publicado por Los 40 México en Miércoles, 27 de noviembre de 2019