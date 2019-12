Disney Tsum Tsum Festival, Reseña

Disney al alcance de todos… en chiquito

Para que se comprenda qué tipo de entrega es, Disney Tsum Tsum Festival tiene una temática similar a las de Mario Party, en el que, junto con amigos, el objetivo es ganar la mayor cantidad de puntos en los minijuegos para salir vencedor, sólo que, con un montón de personajes de Disney, si podemos decirlo tipo “salchicha”.

El título contiene un total de 10 minijuegos, los cuales comprenden desde apilar la mayor cantidad de bolas de helado, pasando por un laberinto al puro estilo Pac-Man, hasta llegar a una batalla de trompos giratorios, todos ellos jugados obligatoriamente con un solo Joy-con, por lo que aquí no podremos hacer uso ni del Pro Controller, ni del modo portátil con ambos controles, a excepción de uno jugando de manera individual.

Aunque es un videojuego desarrollado principalmente para niños, la verdad es que también lo disfrutarán los adultos, pues no se trata de actividades simples, sino que cada uno posee su grado de dificultad que te llevará un rato dominar, por lo que las retas con amigos y familiares serán divertidas.

Lo malo es que la diversión se limita al ser multijugador local, pues jugarlo en solitario no es tan entretenido, sobre todo porque no puedes ajustar la dificultad, haciendo que después de un buen rato jugando, la máquina ya no será un desafío, aunque cada cierto tiempo, habrá retos que puedes cumplir en determinados niveles para ganar más monedas, por lo que casi siempre hay algo más que hacer.

El videojuego cuenta con una cantidad increíble de personajes Disney. Aunque hay que añadir un pero aquí, ya que comprar cada Tsum Tsum (así se llaman los personajes) vale 10,000 monedas, y para que te des una idea, terminando cada partida ganas entre 100 y 200.

Jugar cerca de 2 horas, no da ni la mitad de las monedas que se requieren para hacernos de un nuevo personaje; es importante resaltar que el título no posee ni un solo tipo de microtransacción (aplausos para los desarrolladores), por lo que todo quedará en el esfuerzo por conseguir las que necesitas para comprar a tu personaje favorito.

Algo frustrante es que no puedes cambiar a tu personaje cuando quieras, debes salirte, poner el menú de opciones, elegir cambiar Tsum Tsum, y todos podrán cambiar su personaje; resulta increíble porque, si uno de sus fuertes es la gran cantidad de opciones… ¿por qué no solo poder cambiarlo antes de cada partida o de una forma más sencilla?

Personajes adorables y esponjosos Visualmente no es espectacular, sino divertido y adorable, la propia esencia de Disney Tsum Tsum Festival no es explotar la consola en gráficos, sino mostrar una cara tierna de los múltiples personajes de Disney, mismos que están dibujados con el estilo peculiar de los Tsum Tsum. Todos los personajes son reconocibles a primera vista, y cada uno se diferencia sin problemas al momento de estar en los minijuegos, haciendo que cada jugador sepa con quién está jugando, pues no solo se limitan a creaciones pasadas de la compañía, sino también a películas actuales, como Frozen. La música es repetitiva en general, pues, aunque cambia dependiendo del nivel, si te clavas con tus amigos jugando por un lapso prolongado, definitivamente te cansará, aún así, no querrás ponerle mute, ya que los sonidos que hacen los Tsum Tsum son divertidos y variados. Conclusión La carnita de Disney Tsum Tsum Festival está en jugarlo con amigos, no hay más, ya se que lo hagas en el modo portátil o en el dock, las retas serán igual de divertidas, aunque el costo por conseguir a los personajes puede ser un poco frustrante y definitivamente no se trata de un título para disfrutar en solitario. Calificación: 7.5 Por Marcos Rabía en Nintendo Switch ¡Únete al EP!C Rewards Club para recibir a Olaf de Frozen 2 gratis en Disney TSUM TSUM FESTIVAL para #NintendoSwitch! https://t.co/48HIz2yhJL pic.twitter.com/MNhLEuOTwT — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) December 16, 2019