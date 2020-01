La romántica mirada de Jennifer Aniston a Brad Pitt

Jennifer Aniston y la mirada de amor a Brad Pitt, fue lo más romántico en la noche de los Globos de Oro, además el actor bromeó sobre su vida amorosa frente a la actriz.

Las redes sociales han enloquecido tras ver este gesto de la expareja del actor Brad Pitt, mientras el galán daba su discurso tras haber ganado el premio al mejor actor de reparto por "Once Upon a Time in Hollywood".

Mientras el actor daba su discurso, el director de cámaras creyó que era buena idea poner a cuadro a Jennifer quien hace muchos años fue esposa de Brad, y pues sí, fue buena idea, así pudimos darnos cuenta de que ahí hay algo.

La imagen del momento circula en redes sociales y es que es inexplicable lo que se ve en el rostro de la protagonista de FRIENDS.

Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido raro”, bromeó Brad Pitt.En ese momento, el director de cámara decidió mostrar en primer plano a Jennifer Aniston, ex esposa del actor.#GoldenGlobes #BradPitt pic.twitter.com/xb7A51s29x — Series Freaks 🎬 (@FreaksSeries) 6 de enero de 2020

Además Brad Pitt aprovechó los micrófonos y la presencia de su guapa exmujer para bromear sobre su situación amorosa "Iba a venir con mi madre a la ceremonia, pero siempre que me ven con alguien dicen que ando con ella".

¿Creen que haya sido una especie de coqueteo? ¿Creen que esa mirada decía algo más?