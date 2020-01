CES 2020: Los dibujos cobran vida con Realidad Aumentada

¿Alguna vez soñaste con que tus dibujos cobraran vida? Pues la aplicación Wonder Painter lo hace posible gracias al uso de la Realidad Aumentada, así lo demostraron sus desarrolladores en una muestra previa del Consumer Electronics Show (CES) 2020.

Esta aplicación es sencilla: Tan solo dibuja un animal, una persona o lo que sea sobre un lienzo plano, escanea el trazo con un dispositivo inteligente, y Wonder Painter le dará vida al dibujo, y así de fácil se hace realidad lo que todos quisimos alguna vez con todas nuestras creaciones.

Pero no solo le otorga una animación a tu trazo, sino que ese mismo dibujo puedes trasladarlo a muchas aplicaciones, tal como un modelado 3D a través de la Realidad Aumentada, la creación de unos pequeños videos animados para medios de entretenimiento, videojuegos e inclusive como herramienta para publicidad.

Y, por si fuera poco, Wonder Painter no solo les da vida a los dibujos planos, sino también a juguetes o muñecos de plastilina, por lo que la aplicación no limita su tecnología a dibujos, y también los convierte en objetos animados.

Así que descuida, nunca es demasiado tarde para darle vida a tus creaciones artísticas o las de los niños, dándote un sinfín de posibilidades para usar esos fantásticos trazos.