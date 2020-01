Parece que Selena Gomez se liberó de todo dolor al lanzar "Lose You To Love Me" y ya no tiene miedo de hablar de su relación con Justin Bieber.

Y es que la cantante habló en una entrevista de cómo fue su relación con el cantante canadiense y cómo sufrió mientras estuvieron juntos.

"Siento que fui víctima de ciertos abusos. Creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo. No quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de pasar por esto con tanta gracia como sea posible", dijo Selena Gomez.

Selena concluyó que el tema en realidad no es de despecho sino una forma de cerrar el ciclo de quien fue su novio por años y con quien terminó en 2018.