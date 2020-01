Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Reseña

Para no clavarse tanto, cada personaje gana experiencia al vencer enemigos y ganar combates, pero cada uno especializado en lo suyo, y dependiendo del nivel que posea, es la capacidad que tendrá de hacer más daño, adquirir nuevos poderes y armas e incluso de aprender un par de trucos para encadenar varios ataques seguidos.

Como ya mencionamos, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore se basa en combate por turnos, por lo que solo podrás atacar una o dos veces por turno con tus personajes, eso dependiendo de la habilidad que tengan, y posteriormente lo hará el enemigo; todo ello controlado por una barra superior que indica a quién le toca moverse y quien sigue después.

Pero no todo es lanzarse a los golpes y ya, sino que para ello debes pasar por una fase de exploración para pasar de escenarios, en la que tu personaje caminará por el mapa en busca de objetos que te ayuden en combate, armas e inclusive aliados, por lo que durante tu búsqueda te encontrarás a los enemigos.

La fórmula del título es sencilla y entretenida, los combates no son largos, y las animaciones de los ataques van muy fluidas, por lo que mantenerte pegado a la porrtátil no será difícil. Aunque tampoco es que Tokyo Mirage Sessions #FE Encore haya encontrado el hilo negro de los RPG y añadido una jugabilidad innovadora.

La historia del juego se trata de un crossover entre dos universos de los videojuegos, el de Shin Megami Tensei, una saga con temática post apocalíptica, y el de Fire Emblem, una franquicia de héroes al estilo antiguo con magos, espadachines y caballeros. Y la verdad es que la trama nos dejó satisfechos y nos tuvo buen rato leyendo todos los diálogos.

Pero para no spoilear de quién sale y quién no, lo que te podemos decir es que si no conoces alguna de las dos sagas no hay problema, pues tampoco se apoya demasiado en ellas para contar la trama, y más bien se trata de un nuevo universo narrativo, por lo que, si únicamente te gustan los juegos de combate por turnos, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore no te defraudará.