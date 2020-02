Tatiana asegura que Shakira se inspiró en ella

Tatiana demostró lo mucho que admira a Shakira no solo por su talento y su presentación en el Super Bowl sino por la humildad con la que la trató cuando la conoció.

A través de sus redes sociales, Tatiana "La Reina de los Niños" quiso compartir una anécdota del día que conoció a Shakira y cómo están conectadas de una manera muy especial.

Según la cantante, actriz y animadora de niños, ella y Shakira se conocieron en 1995 cuando la colombiana apenas estaba presentando su primer sencillo "Pies Descalzos" y cuando se presentó, Shak la reconoció y le dijo que se inspiraba en ella.

"...Me acerqué y le dije emocionada: Hola, me llamo Tatiana y soy cantante de aquí de México, me encanta tu disco, te felicito y te deseo mucho éxito; a lo que me respondió '¿Tatiana? ¿La de las pepitas?' Cuando yo fui a Colombia en 1988 con mi álbum "Un Lobo En La Noche" me decían "la sardina de las pepitas" porque todo mi look era de bolitas (sardina=chava; pepitas=bolitas) , entonces ella añadió "Cuando saqué mi primer disco me inspiraba mucho en ti y la disquera me decía que querían que yo fuera la Tatiana colombiana así que veía tus portadas".

Tatiana aclaró que su publicación no tenía intenciones pretenciosas y que solo quería demostrar la humildad de la cantante pues años después la volvió a ver y Shakira seguía reconociéndola y saludándola.