Confirman a Melissa McCarthy como Ursula en live action de "La Sirenita"

Melissa McCarthy, actriz y comediante confirmó el rumor sobre darle vida a Ursula, la malvada bruja del mar en el remake de "La Sirenita".

La actriz de 49 años eligió el famoso programa de Ellen DeGeneres para confirmar la noticia.“Encarno a Úrsula, la bruja marina, y es muy divertido”, dijo inesperadamente McCarthy.

"Entrar en el mundo de Rob Marshall es un sueño. He estado en Londres una semana y me he dado cuenta que normalmente no estoy en un campamento de baile durante ese tiempo. Él está todo el rato diciendo: “¿Quieres tirarte por esta concha de doce metros?” y yo respondo: “¡Claro! Por supuesto que quiero. Está siendo muy creativo”, dijo la comediante.

Hace un tiempo se destaparon a los demás personajes, la primera fue Halle Bailey quien será la encargada de interpretar a Ariel, el actor británico Jonah Hauer-King hará lo propio con el Príncipe Eric. Jacob Tremblay y Awkwafina también se sumarán al elenco. El primero, interpretará al pez Flounder, el entrañable amigo de Ariel. Mientras que Awkwafina será la gaviota Scuttle. Daveed Diggs, por su parte, será el adorable cangrejo Sebastián.