Por qué tu ex aún revisa tus estados y está pendiente de ti

Son diversas las razónes por las que tu ex aún está pendiente de ti mediante las redes sociales, celos, tristeza, ganas de volver y más.

Cuando terminas una relación, por más que lo niegues stalkeas a esa persona por un buen rato, quieres saber qué hace, si ya te olvidó, si te extraña, en fin. Todos lo hemos hecho.

Resulta que tu ex pareja o tú aún hacen esto y es por distintos motivos, dale una vuelta a esta pequeña lista y analisa si te sicede lo mismo:

NO HAN OLVIDADO: Aún tú stalker o tu ex, como sea el caso, no han olvidado momentos que pasaron juntos, ven sus fotos y cualquier cosa les recuerda lo bonito que vivieron, entonces desean saber que haces, verte y decirse asimismo lo mucho que te extraña.

CELOS: Al terminar una relación siempre hay alguien de la familia o de los amigos que te quieren animar a salir para que te distraigas y te diviertas, para que te olvides de todo por un rato, el problema viene cuando tu ex mira una foto contigo que involucre a alguien del sexo opuesto para que su mente se haga una tormenta. Entonces la pasa viendo tus estados para ver de quién estás acompañada.

QUIERE VOLVER: Que vea tus estados no quiere decir al 100% que quiera regresar contigo, pero está claro que aún hay interés por ti y quizá solo quiere ver que la estes pasando bien.

PORQUE TU LO TERMINASTE: Si tú fuiste quien dio ese paso, seguramente a esa persona le quedaron dudas y quizá ahí encuentre la respuesta, pero espera, que si la encuentra decidirá bloquearte para no saber más.

QUIERE LLAMAR TU ATENCIÓN: En redes sociales uno tiene la opción de decidir quien ve nuestros estados o no, posiblemente solo entre para que lo veas en la lista, pero quizá no le de importancia a lo que subes solo quiere avisarte que sigue presente en ti e incluso hay quienes lo hagan con la intensión de atormentarte con que sepas de el o ella.