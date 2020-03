Tips para limpiar tu smartphone

Ante la crisis mundial de la pandemia del COVID-19, mucho se nos ha recomendado no salir y lavarnos bien las manos para reducir el riesgo, pero creo que la mayoría de nosotros esta olvidando algo con lo que interactuamos la mayor parte del tiempo, nuestro smartphone.

Motorola que se ha caracterizado por hacer campañas disruptivas como la de #PhoneLifeBalance en 2018 y ahora nos da una serie de recomendaciones para limpiar nuestro gadget, para evitar así todo tipo de enfermedades entre ellas el coronavirus, de hecho, consultamos a un medico general para corroborar que en efecto estos lineamientos sean correctos para tener la mejor de las prácticas.

Con estos tips reducirás considerablemente el riesgo de contraer virus, bacterias y gérmenes:

- Desinfecta la pantalla de tu móvil con toallitas o paños humedecidos con alcohol isopropílico con una concentración mínima del 70% (específico para productos electrónicos) con movimiento suaves justo antes de lavarte las manos.

- Es importante tener en cuenta que al hacer esto tu equipo debe de estar apagado y desconectado del cargador.

- Evita que, entre humedad en las ranuras del dispositivo como el puerto de carga, el de auriculares, micrófonos y bocinas.

- No sumerjas el gadget en agentes de limpieza y no utilices cosas que contengan cloro o agentes abrasivos.

- No uses aerosoles o sprays limpiadores directamente sobre la pantalla.

Cuando termines, no lo toques y colócalo sobre el mismo paño con el cual lo limpiaste.