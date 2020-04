Meghan Markle ya tiene empleo tras renunciar a la realeza

Megan y Harry renunciaron a la realeza hace unos meses y la actriz ya consiguó su primer trabajo, se trata de cuna colaboración con Disney Plus.

La duquesa de Sussex colaborará en un documental de Disney que estrenará el próximo 3 de abril "Elefantes sin fronteras" es el proyecto al que Meghan ha prestado su voz.

La producción llegará a la plataforma tres días después de que Harry y Markle queden completa y oficialmente fuera de la corona británica.

Fue a través de la cuenta oficial del canal Disneynature que se dio a conocer el la colaboración de Meghan en el proyecto en el que se verá a una familia de elefantes y cómo es su viaje a través del desierto de Kalahari en África.

"Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus".