El amor ha surgido en tiempos de Coronavirus

Esta historia de amor ha surgido aún en los tiempos difíciles por la pandemia de Coronavirus, la historia se ha viralizado de inmediato y es lo más romántico.

Quédate en casa, no besos, no abrazos, distanciamiento social, cero reuniones, no fiestas ni eventos en lugares que acumulen un número grande de personas. Esas son las recomendaciones que hemos escuchado en las últimas semanas.

Podríamos pensar que en estos tiempos de cuarentena es difícil que funcione algo con la persona con la que recién comenzabas a salir, incluso hay relaciones pueden llegar a terminar.

Esta histotia es todo lo contrario, la cuarentena, el aislamiento social le trajo a esta pareja una gran experiencia que quedará al final de todo esto como una romántica historia de amor.