JD Pantoja se disculpa con Kimberly Loaiza por su traición

Un escándalo que pudo haber terminado con la relación de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza fue aclarado por el influencer en su cuenta de Youtube.

Recientemente en redes sociales se hicieron viral las pruebas que Lizbeth Rodríguez publicó en contra de JD Pantoja, donde lo acusó de ser infiel a su pareja Kimberly Loaiza no solo con varias mujeres sino que algunas menores de edad y con otros hombres.

Comparan canción de Dua Lipa con Kimberly Loaiza

"Estoy lastimando a mi mujer, he sido un patán, he hecho estupideces de las que me arrepiento (..) Te amo perdóname", dice en un fragmento del video donde también asegura que estos comportamientos los tuvo cuando estuvieron separados y que jamás tuvo una relación con un hombre, "No tengo porque mentir en cuanto a mis gustos", aseguró.

Las fotos y los videos salieron a la luz luego de que Lizbeth Rodríguez decidiera ponerle un alto al fotógrafo Kevin Panini quien no dejaba de acosarla. Por esa razón la conductora mostró las actitudes de este y la relación que llegó a tener con Pantoja.

Por su parte, Kimberly Loaiza no ha dado declaraciones al respecto, únicamente publicó una fotografía donde aparece disfrutando de un día de alberca con su familia.