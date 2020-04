Whitney Houston llega al cine con biopic

La historia de Whitney Houston llegará al cine con biopic y se titutará "I Wanna Dance With Somebody", título que lleva uno de sus más grandes éxitos.

De acuerdo con distintos medios el encargado del guion de la 'biopic' será Anthony McCarten, mismo responsable del gran éxito "Bohemian Rhapsody", por su parte la dirección de esta cinta quedará a cargo de Stella Meghie.

La producción quedará a cargo de su exmánager y cuñada, Pat Houston, en representación del patrimonio de la cantante, además de también contar con Clive Davis, Larry Mestel, Denis O'Sullivan y McCarten como productores.

Clive Davis, mentor de Whitney Houston, fue quien se acercó a Anthony McCarten para hablar sobre la realización de la cinta sobre la intérprete de "I Will Always Love You", pues asegura que, según su experiencia al trabajar con ella su historia aún no ha sido contada.